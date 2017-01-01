Обращение Кличко в НАБУ заставило усомниться в обвинениях Богдана, - эксперт

Обращение мэра Киева Виталия Кличко в НАБУ с требованием начать расследование заставило общественность усомниться в заявлениях главы Офиса президента Украины Андрея Богдана. Об этом на своей странице в Facebook сообщил политический эксперт Владимир Макаровский.

"Виталий Кличко обратился в НАБУ с требованием начать производство по заявлению Андрея Богдана о предложении ему взятки. Это сильный поступок, которым Кличко четко и ясно показывает всю голословность обвинений Богдана, которые направлены только на то, чтобы по-рейдерски забрать Киев у киевлян", – считает Макаровский. Политический эксперт подчеркнул, что этим обращением Кличко хочется поймать Богдана на лжи.

"Кличко не боится обвинений Богдана. Об этом и говорит тот факт, что он сам обратился в правоохранительные органы. Если Богдану и правда предлагали взятку, то почему он сам не пошел в НАБУ? И может глава офиса президента только делает громкие заявления, а не бореться с коррупцией. В принципе, повторюсь, чего еще ждать от экс-регионалов, которые давно заслужили славу врунов", – отметил Макаровский. Он также подчеркнул, что из сложившейся ситуации можно сделать только один вывод – Кличко уверен в своей правоте.

"Кличко обратился в НАБУ вместо Богдана потому, что уверен в своей правоте. Этим поступком он поставил руководителя Офиса президента в очень неприятное положение. Потому что не будет человек, причастный к преступлению требовать открыть дело против самого себя. Кличко совершил смелый поступок и обратился в НАБУ и заставил усомниться в обвинениях Богдана,который своим бездействием просто опозорился", – резюмировал Макаровский.