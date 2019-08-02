В Киеве мужчина во время обыска выпрыгнул с балкона 10-го этажа

Киевлянина подозревали в торговле наркотиками.

В квартире обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази Уралинформбюро

В Киеве во время обыска в квартире предполагаемого наркопреступника подозреваемый выпрыгнул с 10-го этажа и разбился насмерть.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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“Санкционированное судом следственное действие в квартире киевлянина проводилось в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. В квартире обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази. Все это отправят на экспертизу“, - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что во время обыска мужчина оттолкнул оперативника, выбежал на балкон и прыгнул с 10 этажа. От полученной травмы он погиб.

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На месте происшествия работают сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции и следственно-оперативная группа. Будет проведена служебная проверка действий полицейских, которые были привлечены для проведения обыска.

О событии также сообщено представителям Государственного бюро расследований.

Как сообщалось 16 июля, под Киевом парень расстрелял экс-девушку с ее новым парнем и застрелился в отделении полиции.

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