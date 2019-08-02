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В Киеве закрыли центральные станции метро: подробности

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В киевской подземке случился масштабный сбой.
В киевском метро масштабный сбой
В киевском метро масштабный сбой
facebook.com/kyivmetro

Сегодня, 2 августа, на красной линии киевского метро случился масштабный сбой. Закрыли входы в центральные станции метро от “Академгородка” и “Лесной” до “Вокзальной” и “Арсенальной” соответственно. Об этом передает Информатор.

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Пассажиры рассказали, что входы и выходы из станций “Крещатик”, “Театральная” и “Университет” также закрыты. В 10:30 появилась информация о том, что на станции “Университет” произошло масштабное задымление, но этот факт не нашел подтверждения. 

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По официальной информации, станции метро временно прекратили обслуживание пассажиров из-за технических причин. Пресс-служба метрополитена пока не дает комментарии. Поезда по красной линии метро не курсируют. Подробности уточняются.

Напомним, в киевском метро останавливали поезда из-за падения человека на рельсы. Инцидент произошел в среду утром на станции “Олимпийская” синей ветки метрополитена. Поезда задерживали на четыре минуты. 

 

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Теги: метро, ЧП, Киев, красная ветка
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