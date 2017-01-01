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В Киеве ищут серийного насильника: Видеокамеры засекли преступника

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Насильник орудует в Шевченковском и Оболонском районах столицы.
В Киеве ищут серийного насильника: Видеокамеры засекли преступника
© скриншот видео
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  • Подозреваемому около 20-25 лет
  • Подозреваемому около 20-25 лет
  • Подозреваемому около 20-25 лет
В Киеве ищут серийного насильника: Видеокамеры засекли преступника
Подозреваемому около 20-25 лет
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В Киеве мужчина совершил две попытки изнасилования женщин, 2 и 23 июля, и его сейчас активно ищут правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

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Подозреваемый худощавого телосложения. Рост – 185-190 сантиметров. На вид ему около 20-25 лет. Вытянутое лицо и волосы темного цвета.

Его также засекли камеры видеонаблюдения:

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении преступника, срочно сообщите на горячую линию полиции по телефону 102.

Как сообщалось 1 августа, в Киеве задержан таксист, изнасиловавший пассажирку.

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Теги: изнасилование, Киев, розыск
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