В Киеве ищут серийного насильника: Видеокамеры засекли преступника

Насильник орудует в Шевченковском и Оболонском районах столицы.

Подозреваемому около 20-25 лет

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В Киеве мужчина совершил две попытки изнасилования женщин, 2 и 23 июля, и его сейчас активно ищут правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

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Подозреваемый худощавого телосложения. Рост – 185-190 сантиметров. На вид ему около 20-25 лет. Вытянутое лицо и волосы темного цвета.

Его также засекли камеры видеонаблюдения:

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении преступника, срочно сообщите на горячую линию полиции по телефону 102.

Как сообщалось 1 августа, в Киеве задержан таксист, изнасиловавший пассажирку.

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