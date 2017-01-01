Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Джентльмены неудачи": Полицейские задержали воров с деньгами

Комментариев: 0
Мужчины похитили из супермаркета ibox с деньгами.
"Джентльмены неудачи": Полицейские задержали воров с деньгами
© facebook.com
Фото 1/6
"Джентльмены неудачи": Полицейские задержали воров с деньгами
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Киево-Святошинском районе столицы трое мужчин вынесли из супермаркета ibox с деньгами. Правоохранители задержали преступников по горячим следам.

Об этом сообщил глава областной полиции Андрей Небытов в Facebook.

Читай также: В Киеве ищут серийного насильника: Видеокамеры засекли преступника

“Джентльмены неудачи. В ночь на понедельник 29 июля трое “джентльменов“ проникли в супермаркет в Киево-Святошинском районе, откуда похитили ibox с деньгами. К сожалению, штатный охранник не смог им помешать“ – написал Небытов.

По словам главы областной полиции, злоумышленники были пойманы по горячим следам. В операции приняли участие спецназовцы, криминальная полиция и следователи.

Читай также: Харьковчанин на проспекте нашел на улице ведро с гранатами

“Вся троица задержана! Вещественные доказательства изъяты. Спасибо полицейским за оперативное раскрытие преступления и профессиональные действия при задержании“ – заявил Небытов.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом женщина ночью шла пешком на концерт Олега Винника. На трассе под столицей правоохранители нашли женщину, которая ночью шла 50 километров к Олегу Виннику. 

 

Поделись:
Теги: Киев, воры, супермаркет, ibox с деньгами
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь