"Джентльмены неудачи": Полицейские задержали воров с деньгами
В Киево-Святошинском районе столицы трое мужчин вынесли из супермаркета ibox с деньгами. Правоохранители задержали преступников по горячим следам.
Об этом сообщил глава областной полиции Андрей Небытов в Facebook.
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“Джентльмены неудачи. В ночь на понедельник 29 июля трое “джентльменов“ проникли в супермаркет в Киево-Святошинском районе, откуда похитили ibox с деньгами. К сожалению, штатный охранник не смог им помешать“ – написал Небытов.
По словам главы областной полиции, злоумышленники были пойманы по горячим следам. В операции приняли участие спецназовцы, криминальная полиция и следователи.
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“Вся троица задержана! Вещественные доказательства изъяты. Спасибо полицейским за оперативное раскрытие преступления и профессиональные действия при задержании“ – заявил Небытов.
Ранее сообщалось о том, что под Киевом женщина ночью шла пешком на концерт Олега Винника. На трассе под столицей правоохранители нашли женщину, которая ночью шла 50 километров к Олегу Виннику.