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Мост на Труханов остров безопасен для пешеходов – Киевавтодор

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В Киевавтодоре заявили о том, что на мосту проводят дополнительные обследования.
Пешеходный мост на Труханов остров "устал"
Пешеходный мост на Труханов остров "устал"
Скриншот видео

Пешеходный мост на Труханов остров безопасен для пешеходов. Сооружение находится под наблюдением специалистов КП "Киевавтодормост".

Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

По результатам осмотра выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций на опоре № 3 (прогон 2-3, не судоходны).

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"Сейчас приняты меры по обеспечению безопасности движения пешеходов по мосту и идет подготовка технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста и проведения глубокого специального обследования" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее у моста на Труханов остров отвалилась часть бетонной конструкции

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Теги: Киев, Труханов остров, пешеходный мост, обвал
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