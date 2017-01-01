Мост на Труханов остров безопасен для пешеходов – Киевавтодор

В Киевавтодоре заявили о том, что на мосту проводят дополнительные обследования.

Пешеходный мост на Труханов остров безопасен для пешеходов. Сооружение находится под наблюдением специалистов КП "Киевавтодормост".

Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

По результатам осмотра выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций на опоре № 3 (прогон 2-3, не судоходны).

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"Сейчас приняты меры по обеспечению безопасности движения пешеходов по мосту и идет подготовка технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста и проведения глубокого специального обследования" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее у моста на Труханов остров отвалилась часть бетонной конструкции.

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