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Власти Киева отреагировали на частичное обрушение пешеходного моста

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Произошло падение железобетонных конструкций на опоре №3. Проводятся дополнительные обследования.
Обломки конструкции моста рухнули под опору
Обломки конструкции моста рухнули под опору
Информатор

Парковый пешеходный мост на Труханов остров в Киеве безопасен для граждан, несмотря на его частичное обрушение. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА) в пятницу, 2 августа.

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Отмечается, что были приняты меры по обеспечению безопасности движения пешеходов на мосту и идет подготовка технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста. Проводятся дополнительные обследования.

По результатам осмотра выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций на опоре №3 (прогон 2-3, не судоходные), - говорится в сообщении.

Власти утверждают, что мост на Труханов остров безопасен для пешеходов. Сейчас сооружение под наблюдением специалистов Киевавтодормост.

Напомним, у моста на Труханов остров отвалилась часть бетонной конструкции. Пользователи соцсети активно комменттруют прецедент. 

 

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Теги: Киев, КГГА, мост, мэрия, обрушение
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