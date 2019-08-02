ДТП в Киеве: Появилось видео гибели известного диджея

На кадрах видно, как мужчина ехал на мотоцикле, когда в него сзади врезался легковой автомобиль, перестраивавшийся с левого ряда в средний - мотоциклиста затянуло под колеса.

В сети появилась видеозапись трагической гибели диджея Александра Лисогора (Gabber). Запись опубликовали на YouTube-канале Информатор в пятницу, 2 августа.

ДТП произошло в четверг на проспекте Победы. Как видно на кадрах, мужчина двигался на мотоцикле Honda, когда в его байк внезапно влетел легковой автомобиль Hyundai Trajet.

Авто резко сместилось с левой полосы в средний ряд, врезавшись в мотоциклиста. Байк застрял под передним левым колесом, а диджей - под бампером. При этом после столкновения водитель автомобиля не остановился и протащил жертву еще несколько десятков метров.

Как стало известно ранее, в Киеве на мотоцикле разбился известный диджей Александр Лисогор, известный под псевдонимом Mixmixmaster Gabber.

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