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В Киеве нацгвардеец устроил ДТП, пытаясь скрыться от полиции – СМИ

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При осмотре машины Toyota Camry обнаружили порошок, похожий на амфетамин. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Авто службы такси оказалось без заднего стекла и переднего колеса
Авто службы такси оказалось без заднего стекла и переднего колеса
Информатор

В ночь на субботу в Киеве возле Троещинского рынка произошло серьезное ДТП. Водитель Toyota Camry, уходя от полиции, врезался в авто службы такси Bolt. Этот автомобиль от силы удара влетел в ларек с шаурмой, сообщает Информатор 3 августа.

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"По данным свидетеля происшествия, Toyota мчалась на скорости около 120 километров в час. Автомобиль несколько раз чуть не спровоцировал ДТП. В районе Троещинского рынка на проспекте Генерала Ватутина Camry влетела в едущий впереди автомобиль службы такси Bolt. От сильного удара такси влетело в ларек с шаурмой возле рынка. К счастью, пострадавший водитель отделался ушибами", – говорится в сообщении.

Полицейские задержали водителя Toyota. По данным полиции, задержанный вел себя неадекватно. При осмотре в Camry обнаружили порошок, похожий на амфетамин. Правоохранители установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Также при задержанном было действительное удостоверение военного Национальной гвардии Украины.

У Toyota полностью разбита и смята передняя часть. Авто службы такси оказалось без заднего стекла и переднего колеса.

Ранее на этой неделе в Киеве на мотоцикле разбился известный диджей Александр Лисогор, известный под псевдонимом Mixmixmaster Gabber. Появилось видео смертельного ДТП, произошедшего на проспекте Победы.

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Теги: Киев, ДТП, видео, фото, авария, полиция, Троещина, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ANDREICH    03.08.2019, 09:51
Оценка:  0
ANDREICH
захистник національний гвардієць
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