В Киеве мужчина обстрелял посетителей кафе

Прозвучало шесть выстрелов. У жертв имеются огнестрельные ранения в области шеи, груди и других частей тела.

Инцидент произошел на улице Мира Информатор

В ночь на субботу в одном из заведений Святошинского района Киева нетрезвый мужчина обстрелял компанию отдыхающих. Под огонь попали две женщины и мужчина, сообщает Информатор 3 августа.

Отмечается, что инцидент произошел по адресу улица Мира, 13.

"По данным полиции, на мужчину начала лаять собака. Это и послужило поводом для выпившего посетителя открыть огонь. Он достал пистолет и начал стрелять по трем отдыхающим", – говорится в сообщении.

Всего прозвучало шесть выстрелов. Мужчина хаотично стрелял в разные части тела людей.

По предварительной информации, у жертв имеются огнестрельные ранения в области шеи, груди и других частей тела. Стрелявшего на месте происшествия задержали правоохранители. Он находился в нетрезвом состоянии, а на лице были следы побоев.

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Накануне неизвестный мужчина расстрелял из ружья автомобиль марки Mitsubishi на трассе Одесса-Киев.

Ранее в Белой Церкви мужчина пытался застрелить продавщицу, которая не продала ему алкоголь. Ее спасла неисправность патрона в пистолете злоумышленника.

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