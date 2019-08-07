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В Киеве конфликт в магазине закончился поножовщиной

Комментариев: 3
Одному из посетителей магазина не понравилось то, что другой распивает пиво прямо возле кассы. Нападавшего задержали.
Нападавший ранее привлекался за кражу и хранение наркотиков
Нападавший ранее привлекался за кражу и хранение наркотиков
kyiv.npu.gov.ua

На бульваре Перова в Киеве посетитель магазина ранил ножом другого мужчину за то, что тот распивал пиво возле кассы. Об этом вечером во вторник, 6 августа, сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Отмечается, что конфликт начался в магазине. Один из мужчин сделал замечание второму из-за распития алкоголя прямо в маркете. Из-за замечания мужчины вступили в перепалку, которая продолжилась на улице. Во время спора один из покупателей достал раскладной нож и ударил им другого в живот. После этого нападавший скрылся с места происшествия.

К счастью, 47-летний пострадавший остался жив. Его госпитализировали с проникающим ножевым ранением живота.

29-летнего злоумышленника нашли и задержали правоохранители. Полиция установила, что ранее он уже привлекался за кражу и хранение наркотиков. Нападавшему грозит до восьми лет лишения свободы.

Несколькими днями ранее в Черновцах произошла групповая поножовщина, есть жертва.

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Теги: конфликт, Киев, фото, нож, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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zadneprohodchik    07.08.2019, 08:42
Оценка:  0
zadneprohodchik
район быдланов как и борщага
atos    07.08.2019, 08:32
Оценка:  0
atos
Нищебродская воскресенка одни нарки и синие люмены))))))
GreenPeace!    07.08.2019, 07:44
Оценка:  +3
GreenPeace!
Алкоголизм это беда.
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