В Киеве конфликт в магазине закончился поножовщиной

Одному из посетителей магазина не понравилось то, что другой распивает пиво прямо возле кассы. Нападавшего задержали.

На бульваре Перова в Киеве посетитель магазина ранил ножом другого мужчину за то, что тот распивал пиво возле кассы. Об этом вечером во вторник, 6 августа, сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Отмечается, что конфликт начался в магазине. Один из мужчин сделал замечание второму из-за распития алкоголя прямо в маркете. Из-за замечания мужчины вступили в перепалку, которая продолжилась на улице. Во время спора один из покупателей достал раскладной нож и ударил им другого в живот. После этого нападавший скрылся с места происшествия.

К счастью, 47-летний пострадавший остался жив. Его госпитализировали с проникающим ножевым ранением живота.

29-летнего злоумышленника нашли и задержали правоохранители. Полиция установила, что ранее он уже привлекался за кражу и хранение наркотиков. Нападавшему грозит до восьми лет лишения свободы.

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