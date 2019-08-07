В Киеве с рекордной скоростью ограбили магазин

Точная сумма ущерба и подробности случившегося устанавливаются.

В Киеве в ночь на среду, 7 августа, группа людей ограбила магазин сети "Алло" на улице Андрея Малышко.

Об этом сообщает "Информатор".

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Инцидент произошел под утро, около 04:50. По словам правоохранителей, группа неизвестных вскрыла двери, распилила решетку и проникла в магазин. В момент ограбления внутри никого не было. Уже спустя две минуты преступники сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

Когда прибыла охрана и полицейские, то внутри никого не было. При осмотре выяснилось, что со стеллажей украли более 30 дорогих мобильных устройств среди которых были Apple и Samsung.

Как сообщалось, в Киеве мужчина разгромил магазин и избил охранника.

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