В Киеве ищут спонсоров для общественных туалетов

Столичные власти разрешат инвесторам делать пристройки к туалетоам и реализовать бизнес-проекты.

Общественные туалеты стационарного типа на ул. Якуба Колоса и проспекте Победы в Святошинском районе, которым нужна реконструкция, внесли в перечень объектов, требующих привлечения инвестиций, говорится в распоряжении КГГА № 1346, передает Сегодня.

Согласно документы, инвестор будет привлечен к реконструкции при условии, что приведенная в порядок общественная уборная останется в коммунальной собственности города и будет функционировать по назначению. Кроме того, она будет содержаться за счет инвестора. Также он получит возможность реализовать свои бизнес-проекты за счет надстроек или пристроек к объектам общественного назначения.

На сегодняшний день за КП Киевводфонд закреплены 73 коммунальные общественные уборные стационарного типа. Среди них есть те, функционирование которых невозможно или нецелесообразно восстановить путем проведения капитального ремонта. Такие объекты требуют реконструкции, отмечают на предприятии. С предложением рассмотреть возможность привлечения к реконструкции инвесторов Киевводфонд обратился в КП Киевское инвестиционное агентство.

Ранее сообщалось, что в общественном туалете Киева нашли тело кассира. Труп лежал в помещении общественного туалета в луже крови. Погибший собирал деньги за услугу использования уборной.

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