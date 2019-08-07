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В Киеве ищут спонсоров для общественных туалетов

Комментариев: 2
Столичные власти разрешат инвесторам делать пристройки к туалетоам и реализовать бизнес-проекты.
Общественным туалетам столицы нужна реконструкция
Общественным туалетам столицы нужна реконструкция
kiev.informator.ua

Общественные туалеты стационарного типа на ул. Якуба Колоса и проспекте Победы в Святошинском районе, которым нужна реконструкция, внесли в перечень объектов, требующих привлечения инвестиций, говорится в распоряжении КГГА № 1346, передает Сегодня.

Согласно документы, инвестор будет привлечен к реконструкции при условии, что приведенная в порядок общественная уборная останется в коммунальной собственности города и будет функционировать по назначению. Кроме того, она будет содержаться за счет инвестора. Также он получит возможность реализовать свои бизнес-проекты за счет надстроек или пристроек к объектам общественного назначения.

На сегодняшний день за КП Киевводфонд закреплены 73 коммунальные общественные уборные стационарного типа. Среди них есть те, функционирование которых невозможно или нецелесообразно восстановить путем проведения капитального ремонта. Такие объекты требуют реконструкции, отмечают на предприятии. С предложением рассмотреть возможность привлечения к реконструкции инвесторов Киевводфонд обратился в КП Киевское инвестиционное агентство.

Ранее сообщалось, что в общественном туалете Киева нашли тело кассира. Труп лежал в помещении общественного туалета в луже крови. Погибший собирал деньги за услугу использования уборной.

 

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Теги: Киев, туалеты, туалет, инвесторы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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fkrfyfan    07.08.2019, 18:41
Оценка:  0
fkrfyfan
Возле туалетов шаурмой торговать
FPN    07.08.2019, 19:10
Оценка:  0
FPN
ЧТОБ НЕ ДАЛЕКО БЕГАТЬ.
Брюква_и_Клюква    07.08.2019, 20:21
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Два потенциальных клиента. Но не радуйтесь товарищи, товарищи! У вас на Рязанщине дерьмо выливают из квартир на улицу
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