Под Киевом снова горит птицефабрика

Пожар возник в ангаре на площади около 2500 кв. м. Спасатели сообщают, что ангар "предварительно пустой".

Пожар на птицефабрике под Киевом kv.dsns.gov.ua

Площадь пожара на территории птицефабрики в Васильковском районе увеличилась до 2,5 тыс. м.кв. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области.

По данным спасателей, пожар ангара возник на территории птицефабрики Ясенсвит в 19.50.

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Площадь пожара, по данным спасателей, уже около 2,5 тыс. м. кв.

"Жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечено 30 человек и 7 единиц техники", - сообщили спасатели.

Напомним, 4 июня случился масштабный пожар на птицефабрике в Киевской области. Область пожара на предприятии достигла 15 тысяч квадратных метров.

На место происшествия прибыли 50 человек личного состава и 13 пожарных машин. Пожар удалось потушить, но от него погибли 150 тысяч кур.

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