В Киеве демонтировали гигантскую синюю руку

Арт-объект Middle Way в виде гигантской синей руки румынского скульптора Богдана Раца стоял в центре столицы.

Установленный в центре Киева арт-объект символизовал дружбу и общение прес-служба КМДА

В Киеве на бульваре Шевченко демонтировали арт-объект Middle Way в виде гигантской синей руки румынского скульптора Богдана Раца. Фотографию руки, которую везут в автомобиле, опубликовал на своей странице в Facebook Игорь Ясько.

Отметим, что синюю руку установили почти год назад у снесенного памятника Ленину.

Facebook/Игорь Ясько

Напомним, в сентябре 2018 года в центре Киева установили гигантскую синюю руку. Отмечается, что установка арт-объекта состоялась в рамках внедрения инициативы Киев - город мира по обращению Посольства Румынии в Украине и проекта с общим названием Moving Monuments (подвижные достопримечательности).

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