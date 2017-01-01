Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве демонтировали гигантскую синюю руку

Комментариев: 0
Арт-объект Middle Way в виде гигантской синей руки румынского скульптора Богдана Раца стоял в центре столицы.
Установленный в центре Киева арт-объект символизовал дружбу и общение
Установленный в центре Киева арт-объект символизовал дружбу и общение
прес-служба КМДА

В Киеве на бульваре Шевченко демонтировали арт-объект Middle Way в виде гигантской синей руки румынского скульптора Богдана Раца. Фотографию руки, которую везут в автомобиле, опубликовал на своей странице в Facebook Игорь Ясько.

Отметим, что синюю руку установили почти год назад у снесенного памятника Ленину.

 Facebook/Игорь Ясько
 

Напомним, в сентябре 2018 года в центре Киева установили гигантскую синюю руку. Отмечается, что установка арт-объекта состоялась в рамках внедрения инициативы Киев - город мира по обращению Посольства Румынии в Украине и проекта с общим названием Moving Monuments (подвижные достопримечательности).

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, памятники и монументы, скульптура, демонтаж
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь