В Киеве помощник нардепа угрожал детям расстрелом

Детям угрожал оружием Алексей Школьный - помощник и доверенное лицо кандидата в депутаты Александра Гончаренко от партии "Сила и Честь".

Помощник А.Гончаренко поставил на пешеходном тротуаре свое авто, дети просто проехали мимо на скейте скриншот

В Киеве взрослый мужчина начал угрожать детям расстрелом за то, что они катались на скейте возле его припаркованной машины.

Детали инцидента рассказал журналист Игорь Колтунов на своей странице в Facebook.

“Расстрелять детей в Киеве, а недовольных избить дубинкой - история из мира животных. Человек на видео поставил на пешеходном тротуаре свое авто. Дети и подростки проехали мимо драгоценногой Toyota на скейте“, - отметил журналист.

Колтунов сообщил, что взрослый мужчина подъехал к одному из жилых домов и припарковал свой автомобиль на пешеходном тротуаре. Рядом гуляли дети и они проехали мимо автомобиля на скейте. Мужчина начал угрожать детям расстрелом за то, что они катаются рядом с машиной.

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“Минут семь наблюдал, как здоровый мужик угрожал детям стрелять в них из окна, если они еще хоть раз воспользуются пешеходным тротуаром рядом с его машиной. Подошел с включенной камерой. Тот в ответ достал телескопическую дубинку (незаконное спецсредство) и пробовал забрать телефон, угрожая убийством“, - Колтунов рассказал, как попытался вмешаться в ситуацию с детьми.

После перепалки с журналистом мужчина пригнал еще один автомобиль. По номерам автомобиля удалось выяснить, что агрессивный мужчина – это Алексей Школьный, помощник и доверенное лицо кандидата в депутаты Александра Гончаренко, который баллотировался в Верховную Раду от партии “Сила и Честь“.

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