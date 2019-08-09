В Киеве пулевое ранение в голову получил грабитель, попытавшийся ограбить офис депутата

Грабитель был вооружен.

В Киеве на улице Бориспольская, 34, в ночь на пятницу, 9 августа, подстрелили человека.

Об этом сообщает “Информатор“.

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Мужчина через окно проник в офис “одного из депутатов“, после чего сработала сигнализация. На ее звуки сбежалась охрана, которая встретила вооруженного охотничьим ружьем грабителя на выходе из помещения.

Бандит попытался угрожать оружием, но получил пулю первым. Охранник стрелял резиновыми пулями – одна из них попала преступнику в голову.

Прибывшая на место инцидента полиция задержала грабителя. У него изъяли полсотни патронов, балаклавы и похищенные деньги. Сообщается, что мужчина не так давно вышел на свободу из тюрьмы. Его госпитализировали.

Как сообщалось 27 июня, таксист Uber неожиданно для себя стал соучастником ограбления заправки.

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