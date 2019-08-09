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В Киеве пулевое ранение в голову получил грабитель, попытавшийся ограбить офис депутата

Комментариев: 1
Грабитель был вооружен.
Преступник госпитализирован
Преступник госпитализирован
Скриншот

В Киеве на улице Бориспольская, 34, в ночь на пятницу, 9 августа, подстрелили человека.

Об этом сообщает “Информатор“.

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Мужчина через окно проник в офис “одного из депутатов“, после чего сработала сигнализация. На ее звуки сбежалась охрана, которая встретила вооруженного охотничьим ружьем грабителя на выходе из помещения.

Бандит попытался угрожать оружием, но получил пулю первым. Охранник стрелял резиновыми пулями – одна из них попала преступнику в голову.

Прибывшая на место инцидента полиция задержала грабителя. У него изъяли полсотни патронов, балаклавы и похищенные деньги. Сообщается, что мужчина не так давно вышел на свободу из тюрьмы. Его госпитализировали.

Как сообщалось 27 июня, таксист Uber неожиданно для себя стал соучастником ограбления заправки.

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Теги: Киев, ограбление, стрельба, депутат
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Комментариев (1)
Coюзник    09.08.2019, 09:55
Оценка:  -1
Coюзник
Как человек вышедший из тюльмы получил доступ к охотнечему ружью??? если оно должно хранится в сейфе, а для приобретения ружья нужна справка о не судимости???
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