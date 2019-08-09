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И вилкой, и ножом: В элитном ресторане Киева иностранцы подрались с киевлянами

Комментариев: 1
В центре Киева произошла массовая драка.
В ресторане Киева подрались посетители
В ресторане Киева подрались посетители
kyiv.npu.gov.ua

В элитном ресторане Киева по бульвару Леси Украинки подрались гости. Среди дебоширов были киевляне и иностранцы. Об этом передает полиция Киева.

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Вначале посетители громко ругались, потом перешли к драке. В ход пошли и вилки, и ножи. В результате потасовки двое киевлян получили ножевые ранения. 30-летний киевлянин получил ранение головы, а его 27-летний друг - ноги. Оба доставлены в больницу, но от госпитализации отказались.

На месте драки были изъяты два столовых ножа и вилки. Подозреваемых задержали. Ими оказались трое граждан другого государства, 1992-1997 года рождения, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались.

В ход шли вилки и ножи
В ход шли вилки и ножи
kyiv.npu.gov.ua

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Возбуждено уголовное дело. Мужчину, который непосредственно наносил удары, отпустили под домашний арест, а его друзей - под личное обязательство.

Напомним, в Харькове участковый не уступил место женщине с инвалидностью и избил ее мужа. Инспектор полиции Харькова попал в скандал в общественном транспорте. 

 

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Теги: полиция, драка, ножи, вилки, ресторан
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Комментариев (1)
SEMPENTY    09.08.2019, 18:02
Оценка:  0
SEMPENTY
А трое граждан какого государства? Русские или чурбаны?
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