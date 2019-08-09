В Киеве буря сносила знаки и баннеры

В столице сильный ветер ломал деревья и сносил рекламные баннеры. На Крещатике на припаркованный автомобиль упал информационный знак.

В Киеве второй день подряд бушует непогода facebook.com/KARS.Kyiv

На Киев в пятницу, 9 августа, обрушился мощный ливень и ураган. В некоторых районах сильный ветер ломал деревья и сносил рекламные баннеры, сообщают пользователи в соцсетях.

На улице Азербайджанской в Днепровском районе упавшие деревья разбили четыре автомобиля. На Крещатике на припаркованный автомобиль упал информационный знак. Кроме автомобиля никто не пострадал.

На улице Автозаводская, которая находится возле авторынка, сильный ветер раскачивал огромную строительную плиту, которая висела на кране.

Стихия обрушилась также и на пригороды столицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Сегодня в пригороде Киева, крае диких таксистов, Броварах Видео @magnolia.tv Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua) 9 Авг 2019 в 10:11 PDT

Накануне в Киеве ураган повалил 120 деревьев . Коммунальщики со вчерашнего дня работают в усиленном режиме, чтобы убрать деревья и ветки, которые мешают передвижению людей и транспорта.

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