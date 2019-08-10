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В Киеве ищут мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования

Комментариев: 2
Приметы предполагаемого злоумышленника: на вид возраст 20-25 лет, рост 185-190 см, худощавый, вытянутое лицо, темные волосы.

Полиция Киева разыскивает мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования. Уже известны приметы и создан фоторобот, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как отметили в полиции, молодой человек подозревается в совершении двух попыток изнасилования в Шевченковском и Оболонском районах, которые случились 2 и 23 июля этого года.

Приметы предполагаемого злоумышленника: на вид возраст 20-25 лет, рост 185-190 см, худощавый, вытянутое лицо, темные волосы.

"Если Вы имеете любую информацию, которая поможет установить личность и местонахождение изображенного мужчины, просим сообщить по телефонам: 486-03-06, 418-31-33, 097-105-08-05 или на 102", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Ровно арестовали серийного насильника. Мужчине сообщили о подозрении в совершении шести изнасилований, но полицейские предполагают, что жертв могло быть больше.

 

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Теги: Киев, полиция, изнасилование, насильство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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fargjon    10.08.2019, 22:40
Оценка:  -2
fargjon
Виталий точнее
fargjon    10.08.2019, 22:39
Оценка:  -2
fargjon
Это Кличко Вова мер Киева
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