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Пьяные темнокожие студенты избили киевлян, сделавших замечание

Комментариев: 11
Люди попросили студентов сделать тише музыку в машине.
Пьяные темнокожие студенты избили киевлян, сделавших замечание
© kiev.informator.ua
Фото 1/7
  • Друзья задержанного возмущались, что причина их задержания - темный цвет кожи
  • Друзья задержанного возмущались, что причина их задержания - темный цвет кожи
  • Друзья задержанного возмущались, что причина их задержания - темный цвет кожи
  • Друзья задержанного возмущались, что причина их задержания - темный цвет кожи
  • Друзья задержанного возмущались, что причина их задержания - темный цвет кожи
  • Друзья задержанного возмущались, что причина их задержания - темный цвет кожи
  • Друзья задержанного возмущались, что причина их задержания - темный цвет кожи
Пьяные темнокожие студенты избили киевлян, сделавших замечание
Друзья задержанного возмущались, что причина их задержания - темный цвет кожи
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В ночь на 12 августа в Киеве по адресу улица Бориса Гмыри, 6 между местными жителями и темнокожими парнями возник конфликт, который перерос в драку. Мужчина попросил иностранцев сделать тише музыку в автомобиле, а после - разбил в их машине лобовое стекло.

Об этом сообщает “Информатор“.

Иностранцы отреагировали на поведение местного жителя агрессивно и устроили драку.

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По данным полиции, иностранцы, которые учатся и временно проживают в Украине, подъехали к дому номер 6 на улице Гмыри и включили громкую музыку в своей машине. Местный житель сделал замечание темнокожим парням и девушкам в агрессивной форме. На что иностранцы отреагировали неадекватно и попытались наехать на мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Возмутившись, он разбил лобовое стекло в автомобиле.

После этого между оппонентами завязалась драка, в ходе которой двое местных жителей получили травмы. Их госпитализировали. Испугавшись, люди вызвали полицию. Наряд патрульной полиции задержал одного из иностранцев, так как он вел себя особенно агрессивно. Из автомобиля правоохранителей задержанный выкрикивал нецензурные выражения на английском и грозился убить мужчину - участника конфликта.

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Друзья задержанного иностранца, которые также были выпившими, уверяли журналистов и прохожих, что причина их задержания - темный цвет кожи. Правоохранители проверили их на драгере. Прибор показал, что в организме водителя авто 0.29 промилле алкоголя. Отмечается, что допустимая норма за рулем - 0,2 промилле.

Как сообщалось 7 августа, в Полтаве мужчина расстрелял охранника кафе, сделавшего ему замечание.

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Теги: конфликт, пьяный, студенты, замечание, драка, Киев
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Комментариев (12)
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Потому_что    12.08.2019, 11:24
Оценка:  +4
Потому_что
Это жесть...Киевлян все меньше, быдла все больше.
Афганец    12.08.2019, 11:26
Оценка:  +1
Афганец
Чернож опых мразей все больше!
Да и как отличишь киевлянина от НЕ киевлянина? Или вы белее всех белых?
Катилин    12.08.2019, 11:22
Оценка:  -4
Катилин
Странное поведение негров, им европеец стекло разбил лобовое, а они ему по щам навалили. Варвары=)
Афганец    12.08.2019, 11:20
Оценка:  0
Афганец
Пусть украина продолжает приваживать жернож опых! Скоро нигеры будут свои порядки наводить!
BROKER666    12.08.2019, 11:39
Оценка:  0
BROKER666
на маскве мало нигаров учится в п.лумумбы?
Via_dolorosa    12.08.2019, 11:12
Оценка:  +1
Via_dolorosa
У алкоголя как легального наркотика есть и побочные эффекты. Одни из них это непредсказуемая агрессия.
dimasvetik    12.08.2019, 11:03
Оценка:  +1
dimasvetik
Прям как в Америке
dimasvetik    12.08.2019, 11:15
Оценка:  +1
dimasvetik
тот кто ставит мне минуса, тот расист!
fkrfyfan    12.08.2019, 11:01
Оценка:  +4
fkrfyfan
А негры ничего не попутали, они не в америке и следовательно не "афроамереканцы" а простые негры
dimasvetik    12.08.2019, 11:08
Оценка:  +1
dimasvetik
афроукраинцы
GreenPeace!    12.08.2019, 10:33
Оценка:  +3
GreenPeace!
сынька вызывает агрессию
ВосставшийИзБана    12.08.2019, 10:38
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Это Харёк, детка.
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