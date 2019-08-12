Пьяные темнокожие студенты избили киевлян, сделавших замечание

Люди попросили студентов сделать тише музыку в машине.

В ночь на 12 августа в Киеве по адресу улица Бориса Гмыри, 6 между местными жителями и темнокожими парнями возник конфликт, который перерос в драку. Мужчина попросил иностранцев сделать тише музыку в автомобиле, а после - разбил в их машине лобовое стекло.

Об этом сообщает “Информатор“.

Иностранцы отреагировали на поведение местного жителя агрессивно и устроили драку.

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По данным полиции, иностранцы, которые учатся и временно проживают в Украине, подъехали к дому номер 6 на улице Гмыри и включили громкую музыку в своей машине. Местный житель сделал замечание темнокожим парням и девушкам в агрессивной форме. На что иностранцы отреагировали неадекватно и попытались наехать на мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Возмутившись, он разбил лобовое стекло в автомобиле.

После этого между оппонентами завязалась драка, в ходе которой двое местных жителей получили травмы. Их госпитализировали. Испугавшись, люди вызвали полицию. Наряд патрульной полиции задержал одного из иностранцев, так как он вел себя особенно агрессивно. Из автомобиля правоохранителей задержанный выкрикивал нецензурные выражения на английском и грозился убить мужчину - участника конфликта.

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Друзья задержанного иностранца, которые также были выпившими, уверяли журналистов и прохожих, что причина их задержания - темный цвет кожи. Правоохранители проверили их на драгере. Прибор показал, что в организме водителя авто 0.29 промилле алкоголя. Отмечается, что допустимая норма за рулем - 0,2 промилле.

Как сообщалось 7 августа, в Полтаве мужчина расстрелял охранника кафе, сделавшего ему замечание.

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