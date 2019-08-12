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В Киеве мужчина застал жену с любовником и чуть не убил соперника

Комментариев: 5
Мужчину госпитализировали с ножевым ранением.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Деснянском районе столицы мужчина застал свою жену в постели с любовником и устроил ему самосуд. Об этом передает ГолосUA, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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Сообщается, что мужчина 1985 года рождения пришел домой и застал свою сожительницу в постели с мужчиной 1973 года рождения. На почве ревности тот схватился за нож и ударил соперника в живот.

К счастью, медики успели вовремя остановить кровотечение. Потерпевшего госпитализировали с проникающим ранением области живота. 

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По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 (нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемого арестовали. Продолжается следствие.

Напомним, в элитном ресторане Киева иностранцы подрались с киевлянами. В центре Киева произошла массовая драка. 

 

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Теги: Киев, поножовщина, любовник, жена, ножевое ранение
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Комментариев (5)
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нафнаф    12.08.2019, 13:03
Оценка:  0
нафнаф
Хз почему этот бабораб и пи3дастрадалец кинулся на чела,если проблема совсем не в нем.Не удивлюсь если простит и как нивчем не бывало будет слизывать с писечки чужую сперму
Антибес    12.08.2019, 12:37
Оценка:  +8
Антибес
Дело в подобных случаях всегда в бабе.Если баба слаба на передок,она всегда найдёт трахаря.Поэтому разбираться всегда нужно с бабой.Курочка не захочет-петушок не вскочит.
fkrfyfan    12.08.2019, 12:21
Оценка:  +2
fkrfyfan
Так жена или сожительница? Было бы из-за чего в тюрьму садится
SergioS    12.08.2019, 12:13
Оценка:  +3
SergioS
"Чуть не убил" не считается. Но ничего, натренируется.
Афганец    12.08.2019, 12:40
Оценка:  +3
Афганец
Первый, блин, комом!
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