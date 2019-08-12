В Киеве мужчина застал жену с любовником и чуть не убил соперника

Мужчину госпитализировали с ножевым ранением.

В Деснянском районе столицы мужчина застал свою жену в постели с любовником и устроил ему самосуд. Об этом передает ГолосUA, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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Сообщается, что мужчина 1985 года рождения пришел домой и застал свою сожительницу в постели с мужчиной 1973 года рождения. На почве ревности тот схватился за нож и ударил соперника в живот.

К счастью, медики успели вовремя остановить кровотечение. Потерпевшего госпитализировали с проникающим ранением области живота.

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По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 (нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемого арестовали. Продолжается следствие.

Напомним, в элитном ресторане Киева иностранцы подрались с киевлянами. В центре Киева произошла массовая драка.

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