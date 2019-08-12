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Киевлянин чуть не утонул в болоте возле Русановского залива

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Спасатели ГСЧС с помощью специальной веревки вытащили пострадавшего мужчину.
Мужчина застрял на расстоянии 5 метров от берега возле Русановского залива
Мужчина застрял на расстоянии 5 метров от берега возле Русановского залива
dsns.gov.ua

В Киеве мужчина застрял в болотистой местности, возле Русановского залива.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

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В воскресенье, 11 августа, в 23:34 спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи человеку на ул. Русановская Набережная, 12, в Днепровском районе столицы. К месту вызова был направлен дежурный караул 16-й Государственной пожарно-спасательной части.

На месте происшествия спасатели установили, что пострадавший застрял в болоте на расстоянии 5 метров от берега возле Русановского залива и нуждался в помощи.

“Бойцы с помощью спасательной веревки вытащили пострадавшего мужчину 1967 года рождения до берега и передали его медикам“, - говорится в сообщении. 

Как сообщалось в феврале, под Запорожьем из цистерны с семечками спасли женщину.

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Теги: ГСЧС, болото, Киев
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Комментариев (1)
Афганец    12.08.2019, 13:55
Оценка:  0
Афганец
Ужратый был истинный кыивлянын?
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