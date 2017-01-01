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На мосту на Труханов остров проведут противоаварийные работы

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Ремонт будут проводить несколько ночей.
Будет частично ограничен проход пешеходов и проезд велосипедистов
Будет частично ограничен проход пешеходов и проезд велосипедистов
wikipedia.org

На киевском Парковом мосту на Труханов остров ограничат движение в связи с противоаварийными работами.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Ремонт будет проходить несколько ночей из-за большого объема работ.

"Так, с 23:00 12 августа до 10:00 13 августа; с 23:00 13 августа до 10:00 14 августа; с 23:00 14 августа до 10:00 15 августа будет частично ограничен проход пешеходов и проезд велосипедистов", - сообщают в КГГА.

Как сообщалось, Южный мост частично перекрыли с 8 августа.

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Теги: мост, Киев, ремонт
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