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В Киеве 18-летний парень пытался зарезать таксиста, который его пожалел

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Потерпевшему чудом удалось выжить.
Парня арестовали к утру
Парня арестовали к утру
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В ночь на вторник, 13 августа, в Святошинском районе Киева 18-летний парень попросил местного таксиста отвезти его в село. Там за проезд якобы должен расплатиться его отец. Об этом сообщил на своей странице начальник полиции Киева Андрей Небытов.

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Таксист согласился. По дороге они с пассажиром разговорились. В какой-то момент 18-летний парень вытащил нож и начал наносить удары таксисту в область груди и лица. Водитель срочно остановился и успел выбежать.  Это и спасло ему жизнь. Сам нападающий схватил ключи от машины и некоторые вещи таксиста. После этого скрылся с места происшествия.

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Полицейские задержали злоумышленника в течение нескольких часов. На данный момент возбуждено уголовное дело. Парню грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, киевский таксист посадил на цепь пассажира, не заплатившего за поездку в Сумы. Неплательщика держали в подвале. 

 

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Теги: таксист, парень, ножевое ранение, попытка убийства
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