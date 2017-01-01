В Киеве 18-летний парень пытался зарезать таксиста, который его пожалел

Потерпевшему чудом удалось выжить.

В ночь на вторник, 13 августа, в Святошинском районе Киева 18-летний парень попросил местного таксиста отвезти его в село. Там за проезд якобы должен расплатиться его отец. Об этом сообщил на своей странице начальник полиции Киева Андрей Небытов.

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Таксист согласился. По дороге они с пассажиром разговорились. В какой-то момент 18-летний парень вытащил нож и начал наносить удары таксисту в область груди и лица. Водитель срочно остановился и успел выбежать. Это и спасло ему жизнь. Сам нападающий схватил ключи от машины и некоторые вещи таксиста. После этого скрылся с места происшествия.

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Полицейские задержали злоумышленника в течение нескольких часов. На данный момент возбуждено уголовное дело. Парню грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, киевский таксист посадил на цепь пассажира, не заплатившего за поездку в Сумы. Неплательщика держали в подвале.

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