В Киеве женщина выпала с окна 9 этажа
В Киеве на улице Героев Днепра пожилая женщина выпала с окна 9 этажа. Об этом сообщает Facebook-сообщество Киев Оперативный.
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Сообщается, что трагедия случилась сегодня утром. Погибшая выпала из окна собственной квартиры. От полученных в результате падения травм она скончалась на месте.
На данный момент детали трагедии узнают правоохранители. На месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские пока не готовы заявлять, что это было самоубийство.
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Продолжается следствие.
Напомним, в Одессе мужчина выпал с окна 17 этажа. Предварительно известно, что травмы, которые мужчина получил в результате падения, несовместимы с жизнью. Он скончался мгновенно. Медики скорой помощи констатировали смерть.
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