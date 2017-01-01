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В Киеве женщина выпала с окна 9 этажа

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Женщина погибла на месте.
Шансов выжить практически не было
Шансов выжить практически не было
facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на улице Героев Днепра пожилая женщина выпала с окна 9 этажа. Об этом сообщает Facebook-сообщество Киев Оперативный.

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Сообщается, что трагедия случилась сегодня утром. Погибшая выпала из окна собственной квартиры. От полученных в результате падения травм она скончалась на месте. 

На данный момент детали трагедии узнают правоохранители. На месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские пока не готовы заявлять, что это было самоубийство.

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Продолжается следствие.

Напомним, в Одессе мужчина выпал с окна 17 этажа. Предварительно известно, что травмы, которые мужчина получил в результате падения, несовместимы с жизнью. Он скончался мгновенно. Медики скорой помощи констатировали смерть. 

 

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Теги: выпала с окна, пожилая женщина, Киев
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