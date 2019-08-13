С требованием отставки Супрун пикетируют Офис президента

На акцию собралось несколько сотен человек.

На митинге слышны крики "Супрун, прочь" и "Супрун, позор"

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Несколько сотен человек, большинство из которых - работники медицинских учреждений и объединений медиков, собрались под Офисом Президента в Киеве.

Об этом сообщает УНН.

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"Мы не против здравоохранения, но оно должно быть с человеческим лицом", - утверждают организаторы акции.

На митинге слышны крики "Супрун, прочь" и "Супрун, позор".

По словам одного из координаторов акции, координатора медицинской службы Евромайдана Андрея Гука, три года деятельности последних правительств "показали неспособность выполнять действенную реформу здравоохранения".

"Мы сюда пришли, чтобы наладить диалог с новой администрацией ОП, для того, чтобы найти консенсус в дальнейшем проведении реформ здравоохранения", - сказал он.

По его словам, он ожидает, что к людям сегодня выйдет кто-то из представителей власти.

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На Банковую к людям уже вышел советник президента Михаил Радуцкий. Сейчас он общается с организаторами.

Стоит отметить, что Кабмин в июле 2016 года назначил Супрун первым заместителем министра здравоохранения Украины. Согласно распоряжению Кабмина, с августа 2016 года она исполняет обязанности министра здравоохранения Украины.

В феврале 2019 года Супрун по решению суда запретили исполнять обязанности руководительницы Минздрава. Однако, через несколько дней Кабмин разрешил Супрун выполнять обязанности и.о. главы Минздрава.

Как сообщалось 5 июня, Супрун обиделась на Зеленского и СМИ.

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