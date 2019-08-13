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С требованием отставки Супрун пикетируют Офис президента

Комментариев: 7
На акцию собралось несколько сотен человек.
С требованием отставки Супрун пикетируют Офис президента
© unn.com.ua
Фото 1/3
  • На митинге слышны крики "Супрун, прочь" и "Супрун, позор"
  • На митинге слышны крики "Супрун, прочь" и "Супрун, позор"
  • На митинге слышны крики "Супрун, прочь" и "Супрун, позор"
С требованием отставки Супрун пикетируют Офис президента
На митинге слышны крики "Супрун, прочь" и "Супрун, позор"
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Несколько сотен человек, большинство из которых - работники медицинских учреждений и объединений медиков, собрались под Офисом Президента в Киеве.

Об этом сообщает УНН.

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"Мы не против здравоохранения, но оно должно быть с человеческим лицом", - утверждают организаторы акции.

На митинге слышны крики "Супрун, прочь" и "Супрун, позор".

По словам одного из координаторов акции, координатора медицинской службы Евромайдана Андрея Гука, три года деятельности последних правительств "показали неспособность выполнять действенную реформу здравоохранения".

"Мы сюда пришли, чтобы наладить диалог с новой администрацией ОП, для того, чтобы найти консенсус в дальнейшем проведении реформ здравоохранения", - сказал он.

По его словам, он ожидает, что к людям сегодня выйдет кто-то из представителей власти.

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На Банковую к людям уже вышел советник президента Михаил Радуцкий. Сейчас он общается с организаторами.

Стоит отметить, что Кабмин в июле 2016 года назначил Супрун первым заместителем министра здравоохранения Украины. Согласно распоряжению Кабмина, с августа 2016 года она исполняет обязанности министра здравоохранения Украины.

В феврале 2019 года Супрун по решению суда запретили исполнять обязанности руководительницы Минздрава. Однако, через несколько дней Кабмин разрешил Супрун выполнять обязанности и.о. главы Минздрава.

Как сообщалось 5 июня, Супрун обиделась на Зеленского и СМИ.

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Теги: Ульяна Супрун, отставка, пикет, протест, МОЗ
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Комментариев (7)
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fkrfyfan    13.08.2019, 13:05
Оценка:  0
fkrfyfan
А что, это страшилеще ещё не выгнали?
ШтормЗайцев    13.08.2019, 12:46
Оценка:  -2
ШтормЗайцев
Верните взятки врачам ! Срочно верните взятки врачам- они без них не могут.
Замечатель    13.08.2019, 12:53
Оценка:  0
Замечатель
Дебил.Они без взятки лечат как должны,а с ней,так как желаешь ты))))
Miha_89    13.08.2019, 13:13
Оценка:  0
Miha_89
а при чем здесь это? Супрун палец о палец ничего не ударила, чтобы изменилась ситуация с взятками. Хотя кому тут говорить, все поклонники Супрун либо вне Украины, либо в Украине то в частных клиниках лечатся
LERMI_    13.08.2019, 12:32
Оценка:  -5
LERMI_
Краще б відставки самого клоуна вимагали!
dimasvetik    13.08.2019, 12:28
Оценка:  0
dimasvetik
пошли нах, не хочу старую мед систему с взятками.
Замечатель    13.08.2019, 12:56
Оценка:  +1
Замечатель
Ещё один)) К тебе было особое отношение и тщательное лечение,продуманное.А сейчас будешь платить за каждый их чих и все будут на равных правах,врачу и стараться не надо))Деньги отдашь на порядок ,а то и на два больше,но получишь ли качественное лечение-вопрос))
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