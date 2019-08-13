Заболеваемость корью в Киеве выросла втрое

Столичные власти предупреждают о вспышке заболеваний с наступлением учебного года из-за низкого уровня вакцинации детей.

В Киеве за полгода более пяти тысяч заболевших корью

За полгода в Киеве корью заболели более пять тысяч человек - в три раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург. сообщает пресс-служба КГГА во вторник, 13 августа.

Отмечается, что более половины больных были госпитализированы из-за тяжелого течения болезни, двое невакционированных взрослых умерли.

"Просто несколько впечатляющих цифр: в 2015 году в Киеве корью болели 5 человек, в 2016 - 3, в 2017 - 87, в 2018 - 3045, а за полгода 2019 - более 5000", - сообщила Гинзбург.

По ее словам, это самая масштабная вспышка кори в Киеве за время независимости.

Она сообщила, что, по заключению специалистов, плановые прививки в предыдущие годы не получило достаточно большое количество детей в возрасте до 5 лет и от 7 до 14 лет.

"Это дети, которые уже возвращаются после летнего отдыха из всех уголков страны, в сентябре пойдут в детские сады и школы, и у нас будет новая вспышка. И не только кори. Сейчас, к сожалению, уместно предвидеть и рост заболеваемости другие опасные для взрослых и детей болезни, например - дифтерией", - предупредила Гинзбург.

По ее словам, в коммунальных медучреждениях сейчас есть более 57 тысяч вакцин для профилактики кори, паротита и краснухи. Гинзбург призвала сделать прививку тех, у кого низкий титр антител к кори.

Отметим, по данным Минздрава, с начала года корью в Украине заболели более 57 тысяч человек, тогда как за весь прошлый год - около 54,5 тысяч. При этом с лета уровень заболеваемости резко снизился.

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