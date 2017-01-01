В метро Киева на рельсы упал человек

Данных о состоянии упавшего и его личности на данный момент нет.

Вечером, 13 августа, в Киеве на станции метро Университет Святошинско-броварской линии (красная) человек упал на рельсы. Об этом передают Украинские Новости.

Инцидент произошел около 21:40, об этом объявили дежурные станции. Данных о состоянии упавшего и его личности на данный момент нет.

Также известно, что из-за инцидента "стоит" вся красная линия метро.

Паблик Киев оперативный сообщает, что мужчину достали живого. Он находился между вагонами.

Ранее в столице на станции метро Святошин человек упал на рельсы, движение поездов было приостановлено.

В киевском метро умер мужчина

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