В Киеве вандалы разбили общественную остановку и троллейбус

Никто из людей не пострадал.

В Киеве в среду, 14 августа, вандал разбил двери в одном из столичных троллейбусов.

Об этом сообщил глава “Киевпастранса“ Дмитрий Левченко на своей странице в Facebook.

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“Сначала пассажир стоял посреди дороги. Потом сел в салон троллейбуса. На следующей вышел. И, при уже закрытых дверях, изо всех сил ударил ногой в стекло. Свидетели дают показания. Вандал скрылся, однако делом уже активно занимается полиция“, - написал Левченко. При этом в паблике микрорайона Отрадный в Facebook сообщается о подобной ситуации, однако уже с остановкой. В частности, на днях вандалы разгромили стекло на остановке Вацлава Гавела.

Вместе с тем, по словам Левченко, за неделю в Киеве произошло также 54 случая, касающиеся задержки движения транспорта:

- 36 ДТП, которые заблокировали движение общественного транспорта;

- пять случаев парковки авто в габарите проезда трамваев и троллейбусов;

- 13 случаев сложных погодных условий, по которым было задержано движение маршрутов;

- два случая вандализма: разрисовали три единицы подвижного состава и выбили стекло двери.

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Как сообщалось 13 августа, на вокзале в Николаеве загорелся поезд - люди прыгали из окон.

Также в мае 2018 в Киеве вандалы сожгли подъемники для людей с инвалидностью.

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