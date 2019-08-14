В Киеве пьяный водитель угрожал копам связями с Зеленским

Водитель-нарушитель устроил гонки с полицейскими.

Сегодня около 03:10 в Киеве копы остановили автомобиль марки Hyundai Elantra, водитель и пассажиры которого были пьяны. Об этом сообщает Информатор.

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Сообщается, что погоня за нарушителями началась еще на улице Бассейной. Водитель Hyundai проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Водитель и пассажиры проигнорировали просьбу полицейских об остановке автомобиля. Прекратить их движение удалось только на Шелковичной 36.

Нарушитель угрожал связями с Зеленским Информатор

После остановки пьяный водитель пересел на кресло пассажира и выдвинул три версии событий. Сначала он говорил, что за рулем был таксист, который убежал при виде копов. Потом он говорил, что за рулем был его друг, который из кинул. Третьей версией было то, что он с друзьями гулял по Бессарабской площади, а копы их безосновательно обвинили в пьяной езде.

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Позже водитель обвинил полицейских и журналистов в коррупции. Однако он само дважды предлагал копам взятку в размере около 3 тысяч долларов. После того, как аргументы закончились, пьяный мужчина начал пугать копов тем, что у него есть личные связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, на Полтавщине задержали водителя с превышением дозы алкоголя в 16 раз. Во время незначительного ДТП один из водителей заметил явные признаки алкогольного опьянения у другого водителя.

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