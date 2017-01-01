В Киеве засняли, как мужчина чудом спасся из-под падающего дерева

В Киеве мужчина чудом сумел спастись, в последнюю секунду убежав от большого падающего дерева.

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На улице Богдана Хмельницкого в Киеве из-за непогоды упало большое дерево, едва не раздавив человека. Видео экстремального спасения из-под падающего дерева в среду, 14 августа было опубликовано в группе Киев оперативный в Facebook.

Инцидент произошел накануне вечером и был снят камерами видеонаблюдения.

"Чуть не прибило падающим деревом, но мужчина явно "родился в рубашке", - говорится в подписи к видео.

На ролике видно, что мужчина успел отбежать в последнюю секунду.

Как сообщалось 24 июня, одессит оказался в реанимации, спасая ребенка из-под упавшего дерева.

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