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У столичного прокурора угнали Lexus

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Автомобиль угнали с парковки.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Киеве у сотрудника Генеральной прокуратуры Украины угнали автомобиль марки Lexus. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает УНН.

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Сообщается, что автомобиль угнали с парковки рядом с домом, где собственно и проживает прокурор. В полиции рассказали журналистам, что угнан автомобиль Lexus LX 570. 

На данный момент полиция занимается поиском элитного автомобиля столичного прокурора. О продвижении расследования пока говорить отказываются.

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Дарницкий райотдел полиции начал досудебное расследование по ст. 289 УК 

Украины (незаконное завладение транспортным средством).

Напомним, под Киевом у копов угнали патрульный автомобиль. Угонщики работали в паре. 

 

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Теги: Лексус, автомобиль, прокурор, Киев
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