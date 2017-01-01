У столичного прокурора угнали Lexus
В Киеве у сотрудника Генеральной прокуратуры Украины угнали автомобиль марки Lexus. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает УНН.
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Сообщается, что автомобиль угнали с парковки рядом с домом, где собственно и проживает прокурор. В полиции рассказали журналистам, что угнан автомобиль Lexus LX 570.
На данный момент полиция занимается поиском элитного автомобиля столичного прокурора. О продвижении расследования пока говорить отказываются.
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Дарницкий райотдел полиции начал досудебное расследование по ст. 289 УК
Украины (незаконное завладение транспортным средством).
Напомним, под Киевом у копов угнали патрульный автомобиль. Угонщики работали в паре.
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