У столичного прокурора угнали Lexus

Автомобиль угнали с парковки.

В Киеве у сотрудника Генеральной прокуратуры Украины угнали автомобиль марки Lexus. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает УНН.

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Сообщается, что автомобиль угнали с парковки рядом с домом, где собственно и проживает прокурор. В полиции рассказали журналистам, что угнан автомобиль Lexus LX 570.

На данный момент полиция занимается поиском элитного автомобиля столичного прокурора. О продвижении расследования пока говорить отказываются.

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Дарницкий райотдел полиции начал досудебное расследование по ст. 289 УК

Украины (незаконное завладение транспортным средством).

Напомним, под Киевом у копов угнали патрульный автомобиль. Угонщики работали в паре.

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