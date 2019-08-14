В Киеве зафиксировали самый жаркий день года

Вчера в столице было жарче, чем в любой другой день этого года.

Вторник, 13 августа, в Киеве стал самым жарким днем 2019 года. Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на комментарий Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В столице 13 августа отмечен самый жаркий день текущего года. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня 13 августа 2019 года столбик максимального термометра впервые в этом году поднялся до +35,0 °С, - сообщили в обсерватории.

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К слову, в 2010 году самым жарким днем года также стало 13 августа. Тогда столбик термометра поднялся до отметки +36,6 °С.

Напомним, в Киеве объявили штормовое предупреждение. До конца суток 13 августа и ночью 14 августа в Киеве ожидается гроза.

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