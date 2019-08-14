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Рекордная жара: в Киеве зафиксировали годовой максимум

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Самым жарким днем года в столице стало 13 августа. Температура в Киеве достигла 35 градусов по Цельсию.
13 августа побило температурный рекорд в Киеве
13 августа побило температурный рекорд в Киеве
Getty

В Киеве 13 августа стало самым жарким днем текущего года. Впервые в 2019 году столбик термометра поднялся до +35°С. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского, опубликованные в среду, 14 августа.

Несмотря на столь высокую температуру, предыдущий температурный рекорд этого дня устоял. 13 августа 2010 года максимум температуры в Киеве достиг отметки +36,6°С.

Жара сменится штормом, а бабье лето не ожидается

Напомним, что июль 2019 года в Киеве стал самым холодным с 2000 года, а июнь - наоборот, самым жарким с 1881 года.

Напомним, что ранее в Украине был объявлен высший уровень пожароопасности. Также сообщалось, что аномальная жара в Европе побила рекорды.

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Теги: погода, температура, жара, Аномальная жара, погода в Украине, Погода в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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