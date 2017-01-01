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В Киеве "заминировали" железнодорожный вокзал

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Пассажиров попросили пользоваться подземным переходом между Центральным и Южным вокзалом. Движение поездом происходит по расписанию.
"Заминировали" вокзал в Киеве
"Заминировали" вокзал в Киеве
hromadske.ua

Правоохранители получили сообщение о минировании железнодорожного вокзала в Киеве. Об этом сообщает Громадское в среду, 14 августа.

Сообщается, что пассажиров просят пользоваться подземным переходом на Южный вокзал. В то же время поезда курсируют по расписанию. Информацию о минировании подтвердила руководитель пресс-службы ГСЧС Киева Светлана Водолага, передает УНН.

"Да, сообщение поступило на 102, оно нас проинформировало", - сообщила Водолага. В полиции инцидент пока не комментировали.

 
 

Напомним, что ранее в Киеве и Одессе были массовые "минирования".

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Теги: Киев, вокзал, минирование, Железнодорожный вокзал
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Источник: korrespondent.net

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