В Киеве "заминировали" железнодорожный вокзал

Пассажиров попросили пользоваться подземным переходом между Центральным и Южным вокзалом. Движение поездом происходит по расписанию.

Правоохранители получили сообщение о минировании железнодорожного вокзала в Киеве. Об этом сообщает Громадское в среду, 14 августа.

Сообщается, что пассажиров просят пользоваться подземным переходом на Южный вокзал. В то же время поезда курсируют по расписанию. Информацию о минировании подтвердила руководитель пресс-службы ГСЧС Киева Светлана Водолага, передает УНН.

"Да, сообщение поступило на 102, оно нас проинформировало", - сообщила Водолага. В полиции инцидент пока не комментировали.

Напомним, что ранее в Киеве и Одессе были массовые "минирования".

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