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В Киеве задержали "вора в законе" Куцу

Комментариев: 1
"Куцу" уже неоднократно выдворяли из нашей страны.
Задержанный сообщил, что уже около года находился в Украине
Задержанный сообщил, что уже около года находился в Украине
Скриншот из видео

В Киеве полиция в очередной раз задержала вора в законе по кличке Куцу.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

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“Воры живут там, где воруется“ - пословица. Сотрудники криминальной полиции в очередной раз в Киеве задержали вора в законе по кличке Куцу, которого уже неоднократно выдворяли из нашей страны, но он и пешком, и ползком каким-то образом возвращается в Киев. Согласно действующему законодательству в отношении него составлен протокол и мы вежливо обратились с просьбой в течение двух суток покинуть нашу страну. Кстати, этот “господин“ был каким-то расстроенным, пожалуй, “неизбытая тревога“ охватила. В другой стране Евросоюза он бы уже бежал прочь так быстро, что только пятки бы сверкали, а мы пока его просим... Наверное, он все же нас услышал“, - написал Вячеслав Аброськин.

Как сообщалось 12 августа, под Херсоном разоблачили крупную ОПГ, задержан “вор в законе“ Шарик.

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Теги: вор в законе, криминал, Киев
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Комментариев (2)
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fkrfyfan    15.08.2019, 09:09
Оценка:  0
fkrfyfan
Это красноречиво говорит о работе погранцов на украине
timo2010    15.08.2019, 09:23
Оценка:  0
timo2010
fkrfyfan, В Украине
чепуха ты мокшанская
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