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Опубликовано видео кровавого ограбления на Троещине

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Прибывшие на место инцидента медики госпитализировали потерпевшего.
Патрульные успели остановить кровотечение
Патрульные успели остановить кровотечение
Скриншот

В Деснянском районе Киева на улице Милославской вечером во вторник, 13 августа, грабители атаковали мужчину и нанесли ему серьезные ножевые ранения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

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Как отмечается, на место происшествия вовремя успели полицейские. Они предоставили раненому первую помощь: остановили кровотечение, наложив жгут и до приезда скорой поддерживали потерпевшего в сознании.

Нагрудные камеры патрульных запечатлели произошедшее на видео.

Медики госпитализировали потерпевшего в больницу для дальнейшего осмотра и лечения. Также на место прибыла следственно-оперативная группа для розыска нападавших. Детали нападения выясняются.

Как сообщалось, в Харькове участковый не уступил место женщине с инвалидностью и в кровь избил ее мужа.

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Теги: ограбление, нож, Киев
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