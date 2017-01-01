Опубликовано видео кровавого ограбления на Троещине
В Деснянском районе Киева на улице Милославской вечером во вторник, 13 августа, грабители атаковали мужчину и нанесли ему серьезные ножевые ранения.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.
Читай также: Под Киевом мужчина получил семь огнестрельных ранений
Как отмечается, на место происшествия вовремя успели полицейские. Они предоставили раненому первую помощь: остановили кровотечение, наложив жгут и до приезда скорой поддерживали потерпевшего в сознании.
Нагрудные камеры патрульных запечатлели произошедшее на видео.
Медики госпитализировали потерпевшего в больницу для дальнейшего осмотра и лечения. Также на место прибыла следственно-оперативная группа для розыска нападавших. Детали нападения выясняются.
Как сообщалось, в Харькове участковый не уступил место женщине с инвалидностью и в кровь избил ее мужа.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.