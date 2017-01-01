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В Киеве "коктейлем молотова" сожгли маршрутку

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Инцидент произошел возле станции метро Лесная.
Маршрутка сгорела дотла в считанные минуты
Маршрутка сгорела дотла в считанные минуты
facebook.com/KyivOperativ

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В Киеве на Броварском проспекте сгорела дотла пассажирская маршрутка. По информации очевидцев, в нее бросили "коктейль молотова".

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

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Как отмечается, ЧП произошло недалеко от станции метро Лесная. Речь идет о маршрутке номер 332. По данным в соцсетях не совсем понятно, были ли в момент взрыва в маршрутке пассажиры и пострадал ли кто-либо.

Сообщается, что маршрутка сгорела дотла в считанные минуты, а прибывшие на место ЧП спасатели ГосЧС погасили уже догорающий каркас.

По неофициальным данным, в маршрутку бросили бутылку с горючей смесью, после чего и произошло возгорание.

 

Как сообщалось 12 августа, под Киевом полностью сгорела маршрутка.

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Теги: маршрутка, поджог, взрыв, Киев
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