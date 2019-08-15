Суд запретил застройщику вести работы в Протасовом Яру

Суд подтвердил незаконность разрешения и восстановил в действие предписания ГАСК на запрет подготовительных и строительных работ .

Активисты, выступающие против застройки парка “Протасов Яр“, выиграли суд у застройщика ООО “Дайтона групп“, и пока на данной территории запрещено проводить любые работы.

Об этом глава инициативной группы “Защитим Протасов Яр“ Роман Ратушный рассказал в эфире Общественного радио.

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“14 августа рассматривалась апелляция на постановление решения Окружного административного суда Киева, в котором недавно были обыски Национального антикоррупционного бюро по деятельности Павла Вовка. Этим постановлением судья Чудак, это та самая судья, которая признала будто бы незаконным переименование улиц в Киеве, она остановила действие предписания, запрещающее днепровскому застройщику ООО “Дайтона групп“ проводить строительные и подготовительные работы до устранения нарушений — несоответствие проекта строительства градостроительным условиям и ограничениям, которые застройщик сам получал через суд год назад. Потому что город отказывался выдавать градостроительные условия и ограничения“, — пояснил Ратушный.

По его словам, суд подтвердил незаконность разрешения и восстановил в действие предписания ГАСК на запрет подготовительных и строительных работ до устранения нарушений. Среди указанных нарушений, в частности, несоответствие проекту строительства градостроительным условиям и ограничениям — базовому документу для любого строительства. Ратушный также отметил, что иск общины обещал поддержать город, однако до сих пор этого не сделал.

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“После этого процесса мы выиграли апелляцию, пока застройщику запрещено проводить любые работы в Протасовом Яру, это дает общине Протасова Яра, которая с этой застройкой борется, время для того, чтобы дальше более качественно и эффективно действовать в правовом поле, в частности, отменить разрешение на строительство, о чем уже были поданы соответствующие иски, а также признании недействительными договоров аренды-субаренды земельного участка“, — рассказал активист.

Как сообщалось 25 июня, в Киеве вырубили Протасов Яр, активисты показали масштабы вырубки.\

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