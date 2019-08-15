В Умани из автомата обстреляли авто преподавателей ВУЗа

С места преступления изъяли 36 гильз.

В Умани Черкасской области неизвестные лица обстреляли автомобиль, принадлежащий семейной паре преподавателей, которые работают в местном высшем учебном заведении.

Об этом информирует “Криминальная Украина“.

Чрезвычайное происшествие случилось ночью, 14 августа.

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Сообщается, что автомобиль “Peugeot“ в это время был припаркован во дворе частного дома, где живет семья. С места преступления изъяли 36 гильз калибра 7,62 мм.

Как сообщалось 11 июля, на детской площадке пьяный киевлянин ножом порезал руки ребенку.

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