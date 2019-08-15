Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Умани из автомата обстреляли авто преподавателей ВУЗа

Комментариев: 5
С места преступления изъяли 36 гильз.
Группа неизвестных обстреляла из автоматического оружия автомобиль
Группа неизвестных обстреляла из автоматического оружия автомобиль
depositphotos.com

В Умани Черкасской области неизвестные лица обстреляли автомобиль, принадлежащий семейной паре преподавателей, которые работают в местном высшем учебном заведении.

Об этом информирует “Криминальная Украина“.

Чрезвычайное происшествие случилось ночью, 14 августа.

Читай также: В Киеве обстреляли автомобиль

Сообщается, что автомобиль “Peugeot“ в это время был припаркован во дворе частного дома, где живет семья. С места преступления изъяли 36 гильз калибра 7,62 мм.

Как сообщалось 11 июля, на детской площадке пьяный киевлянин ножом порезал руки ребенку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Теги: оружие, стрельба, Умань
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Кайдаш    15.08.2019, 13:35
Оценка:  0
Кайдаш
Месть не сдавших зачёт...
Nikolas_Adver    15.08.2019, 13:34
Оценка:  0
Nikolas_Adver
изъяли 36 гильз калибра 7,62 мм

не пацан стрелял, рожок от рпк стоял....
Кайдаш    15.08.2019, 13:35
Оценка:  0
Кайдаш
Может, у пацана два рожка было.... Или два пацана с автоматами..
Nikolas_Adver    15.08.2019, 13:53
Оценка:  0
Nikolas_Adver
нет, это же не группа диверсантов, и не стрелок по баночкам-хладнокровно перезаряжаться. и есслиб было 2 рожка-дал короткую очередь и ушел? на хрена перезаряжать тогда? бил с одного рожка.
Nikolas_Adver    15.08.2019, 13:58
Оценка:  0
Nikolas_Adver
а вот десяток оставить на всякий случай-это уже привычка....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь