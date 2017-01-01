Это был “коктейль Молотова”: полиция озвучила детали пожара на Лесной

Полиция рассказала детали утреннего пожара в маршрутке возле станции метро “Лесная”.

Возгорание в пассажирском автобусе возле столичной станции метро “Лесная” сегодня утром произошло из-за коктейля Молотова, который бросили в транспортное средство неизвестные лица. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

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Удалось выяснить, что на конечной остановке после выхода всех пассажиров из салона, водитель услышал хлопок. Вскоре загорелся салон автобуса.

По предварительной версии спасателей, которые ликвидировали пожар, причиной стало занесение постороннего источника зажигания. С места происшествия полицейские изъяли бутылку и другие остатки для проведения экспертизы, - рассказали в полиции.

В транспорт бросили "коктейль Молотова" kyiv.npu.gov.ua

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Полицейские Деснянского отдела полиции решают вопрос об открытии уголовного дела по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Пока не удалось установить причастных к умышленному поджогу транспортного средства лиц. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, в Киеве "коктейлем Молотова" сожгли маршрутку. Инцидент произошел возле станции метро Лесная.

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