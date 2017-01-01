Киевлянин заплатил почти миллиард гривен налогов

По состоянию на начало августа по сравнению с прошлым годом сумма уплаченных налогов увеличилась.

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В бюджет во время декларационной кампании 2019 года поступило 3,2 млрд грн налога на доходы физических лиц и почти 440 млн грн военного сбора, причем только один житель Киева заплатил почти 1 миллиард гривен налоговых обязательств.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

"Наполнение бюджета на 3,2 млрд грн налога на доходы физических лиц и почти 440 млн грн военного сбора - таков результат нынешней кампании декларирования гражданами доходов, полученных в течение прошлого года", - указали в ГФС.

По состоянию на начало августа по сравнению с прошлым годом сумма согласованных к уплате налоговых обязательств увеличилась, добавили в службе. "По налогу на доходы физических лиц - дополнительно более 1 млрд грн, по военному сбору прирост почти 200 млн грн", - сообщили в ведомстве.

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Наибольшие суммы НДФЛ, как отмечается, оплачено декларантами города Киева (2 млрд грн), Киевской (120 млн грн), Харьковской (106 млн грн) и Одесской (104 млн грн) областей. Аналогично распределились и налоговые обязательства по военному сбору: в Киеве это почти 278 млн грн, Киевская область - 16 млн грн, Харьковская и Одесская области - по 14 млн грн.

"Безусловным рекордом поступлений в бюджет является уплата жителем города Киева налоговых обязательств в сумме почти 1 миллиард гривен", - отметили в ГФС.

Как сообщалось 12 августа, ГБР провело обыски на таможнях и постах ГФС.

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