В Киеве машина полиции сбила девушку

Девушку сбили на пешеходном переходе, но пока неизвестно, на какой сигнал светофора она переходила дорогу. Очевидцы говорят, что у нее травмы конечностей.

В центре Киева, на улице Саксаганского, автомобиль полиции охраны сбил девушку. Об этом сообщает ресурс Dtp.kiev.ua в Instagram в четверг, 15 августа.

Инцидент произошел около 17:00. Автомобиль правоохранителей наехал на пострадавшую в то время, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу.

"На какой сигнал светофора шла девушка пока неизвестно. Очевидцы говорят, что она получила травмы конечностей", - говорится в сообщении.

Детали происшествия устанавливаются. На место происшествие прибыла карета скорой помощи.

Ранее в Закарпатской области произошло ДТП с участием 12-летнего водителя квадроцикла, который протаранил Skoda Octavia. В аварии пострадали восемь человек, трое из которых – дети. Также сообщалось, что в ДТП на юге Одесской области погибли четыре человека.

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