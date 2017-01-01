В Киеве мужчина обстрелял автомобиль из окна многоэтажки

Поврежденный Daewoo Lanos просто стоял припаркованным.

В Киеве на проспекте Бажана, 10 неизвестный мужчина из окна многоэтажного дома обстрелял автомобиль марки Daewoo Lanos, который просто стоял припаркованным возле дома. Об этом сообщили на странице паблика dtp.kiev.ua в Facebook.

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В результате обстрела никто не пострадал. К счастью, в салоне автомобиля никого не было в тот момент. Пострадало лобовое стекло обстрелянного Daewoo Lanos.

В Киеве на проспекте Бажана 10 неизвестный прямо из окна обстреливает автомобиль. Если не сложно, не обстреливайте, пожалуйста, - написал автор публикации.

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На данный момент нет информации о том, из какого оружия нарушитель обстрелял автомобиль. Также не установлена личность и мотивы стрелка.

Напомним, под Киевом напали на депутата. Полицейские ищут машину на евробляхах.

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