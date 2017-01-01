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Вандалы разрисовали весь поезд метро в Киеве

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Злоумышленники закрасили не только металлические части корпуса состава - они наглухо покрыли краской окна и двери вагонов.

Неизвестные разрисовали баллончиками с краской состав метрополитена в Киеве. Cоответствующее видео опубликовал ресурс dtp.kiev.ua в пятницу, 16 августа.

Отмечается, что утром 16 августа на станцию метро Дарница прибыл поезд, все вагоны которого были разукрашены граффити. Вандалы разрисовали даже окна и двери в вагонах.

Напомним, что ранее появились фото строительства метро на Виноградарь.

Такжесообщалось, что в метро Киева на рельсы упал человек.

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Теги: Киев, Метрополитен, метро, вандализм, граффити, Киевское метро, метрополитен киев
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Источник: korrespondent.net

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