Вандалы разрисовали весь поезд метро в Киеве
Злоумышленники закрасили не только металлические части корпуса состава - они наглухо покрыли краской окна и двери вагонов.
Неизвестные разрисовали баллончиками с краской состав метрополитена в Киеве. Cоответствующее видео опубликовал ресурс dtp.kiev.ua в пятницу, 16 августа.
Отмечается, что утром 16 августа на станцию метро Дарница прибыл поезд, все вагоны которого были разукрашены граффити. Вандалы разрисовали даже окна и двери в вагонах.
Напомним, что ранее появились фото строительства метро на Виноградарь.
Такжесообщалось, что в метро Киева на рельсы упал человек.
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