Киевлянин торговал оружием и боеприпасами

В машине у мужчины обнаружили пистолеты, а также патроны к ним. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Злоумышленнику, который торговал оружием и боеприпасами в Киеве, грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 16 августа.

“Незаконный бизнес фигуранта пресекли сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции совместно со следователями Шевченковского управления полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 10”, - сказано в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК), полицейские провели четыре оперативные закупки и санкционированные обыски в автомобиле и помещении злоумышленника.

Во время задержания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли из его авто два предмета, внешне похожих на пистолеты, и более 90 патронов к ним. Вещественные доказательства направили на прохождение соответствующих экспертиз.

Задержанному сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. За указанное преступление предусмотрено наказание - до семи лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее военная прокуратура Полтавского гарнизона задержала торговца боеприпасами во время очередной попытки сбыта взрывчатки в Миргороде.

Также сотрудники полиции изъяли ящик гранат у жителя Краматорска, который якобы "выловил" боеприпасы с помощью магнита в реке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet