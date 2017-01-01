Киевлянин торговал оружием и боеприпасами
Злоумышленнику, который торговал оружием и боеприпасами в Киеве, грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 16 августа.
“Незаконный бизнес фигуранта пресекли сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции совместно со следователями Шевченковского управления полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 10”, - сказано в сообщении.
В рамках уголовного производства, начатого по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК), полицейские провели четыре оперативные закупки и санкционированные обыски в автомобиле и помещении злоумышленника.
Во время задержания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли из его авто два предмета, внешне похожих на пистолеты, и более 90 патронов к ним. Вещественные доказательства направили на прохождение соответствующих экспертиз.
Задержанному сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. За указанное преступление предусмотрено наказание - до семи лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее военная прокуратура Полтавского гарнизона задержала торговца боеприпасами во время очередной попытки сбыта взрывчатки в Миргороде.
Также сотрудники полиции изъяли ящик гранат у жителя Краматорска, который якобы "выловил" боеприпасы с помощью магнита в реке.
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