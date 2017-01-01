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В реке в Киеве обнаружили расчлененное тело женщины

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Личной убитой пока не установили. На месте работают правоохранители. Обстоятельства происшествия выясняются.
На Русановской набережной нашли расчлененный труп
На Русановской набережной нашли расчлененный труп
facebook.com/KyivOperativ

В Киеве в Русановском канале выловили расчлененное тело убитой женщины.
Об этом в Facebook сообщает Киев оперативный в пятницу, 16 августа.

"Прямо сейчас на Русановке в канале обнаружен расчлененный труп неизвестной женщины. На месте уже работают правоохранители", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее в Киеве мужчина пытался зарезать бывшую жену.

Также сообщалось, что полицейский планировал заказное убийство жителя Запорожья.

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Теги: Киев, полиция, убийство, Русановка, труп, Русановская набережная, расчленение
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Источник: korrespondent.net

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