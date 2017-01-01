В реке в Киеве обнаружили расчлененное тело женщины

Личной убитой пока не установили. На месте работают правоохранители. Обстоятельства происшествия выясняются.

В Киеве в Русановском канале выловили расчлененное тело убитой женщины.

Об этом в Facebook сообщает Киев оперативный в пятницу, 16 августа.

"Прямо сейчас на Русановке в канале обнаружен расчлененный труп неизвестной женщины. На месте уже работают правоохранители", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее в Киеве мужчина пытался зарезать бывшую жену.

Также сообщалось, что полицейский планировал заказное убийство жителя Запорожья.

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