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В Киеве установили кнопки экстренного вызова помощи

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С их помощью киевляне могут быстро известить о происшествии или преступлении.
Функционал кнопок экстренного вызова позволяет отслеживать ситуацию даже без вызова
Функционал кнопок экстренного вызова позволяет отслеживать ситуацию даже без вызова
kyivcity.gov.ua

В Киеве презентовали работу кнопок экстренного вызова помощи. Об этом сообщается в пресс-центре КГГА.

Участники мероприятия протестовали кнопку, установленную в парке Наталка и проверили, насколько быстро операторы отвечают на вызов.

Кнопки начали устанавливать еще в июне в местах массового скопления людей и на туристических маршрутах. С их помощью киевляне могут быстро известить о происшествии или преступлении. В кнопки также встроены камеры, видео с которых обрабатывается и хранится также в ситуационные центры противодействия угрозам Киева.

На данный момент в Киеве установлено шесть таких кнопок. Вызовы принимают операторы Нацполиции. Они также будут определять, куда именно необходимо направлять вызов: в полицию, скорую помощь, спасателям или в коммунальные службы.

"Функционал кнопок экстренного вызова позволяет отслеживать ситуацию даже без вызова. Видеонаблюдение и запись звука ведется круглосуточно. Поэтому даже если вызова нет, в случае возникновения экстренной ситуации оператор сможет на нее отреагировать. В будущем мы расширим использование smart-технологий в работе кнопок. В частности, они будут реагировать не только на вызовы, но и на различные звуки - грохот, звуки взрыва и прочее", - отмечается в КГГА.

Горсовет обещает в ближайшее время подключить более 15 таких кнопок. До конца года в Киеве планируется установить их около 40 штук.

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Теги: Киев, КГГА, полиция, кнопки
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Источник: korrespondent.net

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