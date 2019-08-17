Врачей из Института рака задержали за взятки
Столичные правоохранители поймали врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных лекарств. Об этом в субботу, 17 августа, сообщила пресс-служба полиции Киева.
"В Киеве разоблачили группу врачей в коррупционной схеме назначения и выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в пятницу оперативники провели обыски у служебных лиц Национального института рака.
По данным правоохранителей, за назначение и выдачу бесплатных лекарства, закупленных за государственные средства, медики требовали у больных от 3 до 70 тысяч гривен.
Также врачи брали "откаты" у компаний за победу в тендерах по закупке медикаментов для нужд института Рака. Суммы достигали 15-20% от общей стоимости заключенных сделок.
Во время обысков в Институте рака и по месту жительства фигурантов изъяли документацию, подтверждающую причастность врачей к противоправной деятельности.
Кроме того, в служебном кабинете одного из фигурантов нашли 20 тысяч гривен.
Об общем количестве подозреваемых в полиции не сообщается.
Сейчас решается вопрос об объявлении медикам о подозрении во взяточничестве.
Cмотрите фотогалерею: Врачей из Института рака задержали за взятки
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