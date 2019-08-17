Врачей из Института рака задержали за взятки

Медики требовали от онкобольных пациентов до 70 тысяч гривен взятки за выдачу бесплатных лекарства, закупленных за государственные средства.

Столичные правоохранители поймали врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных лекарств. Об этом в субботу, 17 августа, сообщила пресс-служба полиции Киева.

"В Киеве разоблачили группу врачей в коррупционной схеме назначения и выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пятницу оперативники провели обыски у служебных лиц Национального института рака.

По данным правоохранителей, за назначение и выдачу бесплатных лекарства, закупленных за государственные средства, медики требовали у больных от 3 до 70 тысяч гривен.

Также врачи брали "откаты" у компаний за победу в тендерах по закупке медикаментов для нужд института Рака. Суммы достигали 15-20% от общей стоимости заключенных сделок.

Во время обысков в Институте рака и по месту жительства фигурантов изъяли документацию, подтверждающую причастность врачей к противоправной деятельности.

Кроме того, в служебном кабинете одного из фигурантов нашли 20 тысяч гривен.

Об общем количестве подозреваемых в полиции не сообщается.

Сейчас решается вопрос об объявлении медикам о подозрении во взяточничестве.

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