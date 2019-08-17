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Врачей из Института рака задержали за взятки

Комментариев: 6
Медики требовали от онкобольных пациентов до 70 тысяч гривен взятки за выдачу бесплатных лекарства, закупленных за государственные средства.
В Институте рака разоблачили коррупционную схему
В Институте рака разоблачили коррупционную схему
npu.gov.ua

Столичные правоохранители поймали врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных лекарств. Об этом в субботу, 17 августа, сообщила пресс-служба полиции Киева.

"В Киеве разоблачили группу врачей в коррупционной схеме назначения и выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пятницу оперативники провели обыски у служебных лиц Национального института рака.

По данным правоохранителей, за назначение и выдачу бесплатных лекарства, закупленных за государственные средства, медики требовали у больных от 3 до 70 тысяч гривен.

Также врачи брали "откаты" у компаний за победу в тендерах по закупке медикаментов для нужд института Рака. Суммы достигали 15-20% от общей стоимости заключенных сделок.

Во время обысков в Институте рака и по месту жительства фигурантов изъяли документацию, подтверждающую причастность врачей к противоправной деятельности.

Кроме того, в служебном кабинете одного из фигурантов нашли 20 тысяч гривен.

Об общем количестве подозреваемых в полиции не сообщается.

Сейчас решается вопрос об объявлении медикам о подозрении во взяточничестве.

 

 

Ранее сообщалось, что на Житомирщине четырех врачей будут судить за смерть подростка.

А в Одессе суд арестовал четырех врачей из-за смертей пациентов. Речь идет о двух анестезиологах, заведующем отделением анестезиологии и хирурге.

 

 

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Теги: рак, медики, лекарства, врачи, взятки, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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FPN    17.08.2019, 11:29
Оценка:  -1
FPN
ДА, ВЫМОГАЛИ У БОЛЬНЫХ!!!!
А КУДА БОЛЬНОМУ ОБРАТИТЬСЯ!!!!!!
СТРАНА ТАКАЯ!!!!!
GreenPeace!    17.08.2019, 11:21
Оценка:  +1
GreenPeace!
Просто люди потеряли всю совесть, одни доллары в глазах.
fkrfyfan    17.08.2019, 11:04
Оценка:  +1
fkrfyfan
Зато страшилищу предлагают оставить главой минздрава
i-i-kaalek    17.08.2019, 10:58
Оценка:  +3
i-i-kaalek
Эта мед. "реформа" происходит от Порошенко ! Неужели у Зеленского "ПРОДОЛЖАТ" это ??? В условиях тотального обнищания большинства граждан, важно сохранить большинство из переченя мед. услуг !!! Но лекарства должны быть за свой счет ! Тогда не будет таких случаев. Если РАК, то таким больным НИЧЕГО не
skolesa    17.08.2019, 10:54
Оценка:  +4
skolesa
Уничтожить тварей
FPN    17.08.2019, 11:30
Оценка:  +1
FPN
А ТВАРИ ВО ВСЕХ СТРУКТУРАХ ВЛАСТИ!!!!!!!!!!
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